Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03AC, нагрев/охлаждение, 3 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FSC-03AC обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана типа "клавиша" для подачи горячей, холодной и воды комнатной температуры. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо, удерживая фиксатор, нажать нужную кнопку. Также кулер имеет защиту от протечек воды. На верхней части корпуса находится индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. В нижней части корпуса кулера находится шкафчик объемом 14 л, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Подача воды комнатной температуры: да. Количество кранов подачи воды: 3. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.
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