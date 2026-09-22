Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана
Напольный кулер SONNEN FSC-02W TURBO – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 700 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 90 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана для горячей и холодной воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды, а также защитой от протечек воды. Также в нижней части изделия находится шкафчик, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.
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