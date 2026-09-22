Top.Mail.Ru
Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSC-02W TURBO напольный, ТУРБОНАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПР., шкаф, 2 крана, 456171 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
3.4
Емкость бака для горячей воды
2
Производительность охлаждения, л/час.
3
Производительность нагрева, л/час.
8
Мощность нагрева, Вт
700
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
90
Питание
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
синий, черный
Габаритные размеры, мм
955x325x310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х36х34
Вес, кг.
13.22

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана

Напольный кулер SONNEN FSC-02W TURBO – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 700 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 90 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана для горячей и холодной воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды, а также защитой от протечек воды. Также в нижней части изделия находится шкафчик, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
3.4
Емкость бака для горячей воды
2
Производительность охлаждения, л/час.
3
Производительность нагрева, л/час.
8
Мощность нагрева, Вт
700
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
90
Развернуть
Питание
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
синий, черный
Габаритные размеры, мм
955x325x310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер SONNEN FSC-02W TURBO – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 700 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 90 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана для горячей и холодной воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды, а также защитой от протечек воды. Также в нижней части изделия находится шкафчик, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: компрессорный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: FSC. Рекомендуемое количество пользователей: 15.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02W TURBO, нагрев/охлаждение, 2 крана - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...