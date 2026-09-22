Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый
Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Обогреваемая поверхность нагревается с помощью инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение абсолютно безопасно для людей и окружающей среды. Инфракрасный обогрев не вызывает конвективного движения воздуха в помещении, поэтому является отличным источником тепла для людей с заболеваниями верхних дыхательных путей и аллергиков. Инфракрасные обогреватели передают тепло непосредственно объектам, на которые попадают волны, вызывая прямой нагрев мебели, полов или стен (и даже людей, это безопасно). Накопившееся в стенах или полах тепло постепенно нагревает воздух вокруг. Перед использованием необходимо разместить прибор на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: 1 (400 Вт) или 2 (800 Вт). Обогреватель оснащен функцией автовыключения при опрокидывании. В случае падения обогревателя, он автоматически отключается.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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