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Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый

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Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 1
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 2
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 3
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 4
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 5
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 6
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 7
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 8
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 9
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 10
Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
800
Термостат
да
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720180
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
800
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х10
Вес, кг.
1.04

Описание товара Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый

Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Обогреваемая поверхность нагревается с помощью инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение абсолютно безопасно для людей и окружающей среды. Инфракрасный обогрев не вызывает конвективного движения воздуха в помещении, поэтому является отличным источником тепла для людей с заболеваниями верхних дыхательных путей и аллергиков. Инфракрасные обогреватели передают тепло непосредственно объектам, на которые попадают волны, вызывая прямой нагрев мебели, полов или стен (и даже людей, это безопасно). Накопившееся в стенах или полах тепло постепенно нагревает воздух вокруг. Перед использованием необходимо разместить прибор на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: 1 (400 Вт) или 2 (800 Вт). Обогреватель оснащен функцией автовыключения при опрокидывании. В случае падения обогревателя, он автоматически отключается.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Sonnen RH06, 800Вт, 2 режима работы, напольная установка, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
800
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус модели выполнен из термостойкого пластика. Обогреваемая поверхность нагревается с помощью инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение абсолютно безопасно для людей и окружающей среды. Инфракрасный обогрев не вызывает конвективного движения воздуха в помещении, поэтому является отличным источником тепла для людей с заболеваниями верхних дыхательных путей и аллергиков. Инфракрасные обогреватели передают тепло непосредственно объектам, на которые попадают волны, вызывая прямой нагрев мебели, полов или стен (и даже людей, это безопасно). Накопившееся в стенах или полах тепло постепенно нагревает воздух вокруг. Перед использованием необходимо разместить прибор на горизонтальной поверхности, подключить к бытовой электросети, затем выбрать один из режимов работы: 1 (400 Вт) или 2 (800 Вт). Обогреватель оснащен функцией автовыключения при опрокидывании. В случае падения обогревателя, он автоматически отключается.
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Доставка
Отзывы


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