Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02AC, нагрев/охлаждение, 2 крана, белый
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-02AC, нагрев/охлаждение, 2 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FSC-02AC обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 2 крана типа "клавиша" для подачи горячей и холодной воды. Кулер оснащен функцией "Защита от детей", которая предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо сдвинуть фиксатор и нажать нужную кнопку. Также кулер имеет защиту от протечек воды. В нижней части корпуса кулера находится шкафчик объемом 14 л, который можно использовать для хранения посуды, салфеток и других нужных вещей. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
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