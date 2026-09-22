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Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781

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Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 1
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 2
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 3
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 4
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 5
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 6
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 7
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 8
Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 1
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 2
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 3
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 4
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 5
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 6
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 7
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 8
  • Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720174
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х13
Вес, кг.
1.22

Описание товара Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781

Тепловентилятор SONNEN FH06 -– это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе.

Отзывы о товаре Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220-230 В
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор SONNEN FH06 -– это доступное, эффективное и компактное средство для обогрева небольшого помещения. Будет незаменим дома, на даче, в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор SONNEN FH06, 1000/2000 Вт,2 режима нагрева,режим вентиляции,черный/оранжевый, 457781 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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