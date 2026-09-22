Top.Mail.Ru
Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 1
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 2
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 3
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 4
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 5
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 6
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 7
Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 1
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 2
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 3
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 4
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 5
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 6
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 7
  • Кулер водораздатчик БЕЗ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN FS-02N, напольный, 2 крана, белый, 454995 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип охлаждения
нет
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х35х33
Вес, кг.
5.44

Описание товара Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)

Кулер SONNEN предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Данный кулер не оборудован функциями нагрева и охлаждения. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Подача воды нажатием кнопки позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой. В нижней части корпуса не предусмотрено дополнительное отделение для хранения, что позволяет держать привлекательную цену.

Отзывы о товаре Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип охлаждения
нет
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер SONNEN предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Данный кулер не оборудован функциями нагрева и охлаждения. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Подача воды нажатием кнопки позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой. В нижней части корпуса не предусмотрено дополнительное отделение для хранения, что позволяет держать привлекательную цену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер-водораздатчик напольный Sonnen FS-02N, 2 крана, белый (без нагрева и охлаждения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...