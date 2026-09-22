Top.Mail.Ru
Кулер-водонагреватель настольный Sonnen TSH-02, 2 крана, белый (без охлаждения) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер-водонагреватель настольный Sonnen TSH-02, 2 крана, белый (без охлаждения)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 1
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 2
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 3
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 4
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 5
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 6
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 7
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 8
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 9
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 10
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 11
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 12
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 13
Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 1
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 2
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 3
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 4
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 5
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 6
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 7
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 8
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 9
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 10
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 11
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 12
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 13
  • Кулер водонагреватель БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ, SONNEN TSH-02T, настольный, 2 крана, белый, 455412 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720164
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для горячей воды
1
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
нет
Питание
220В
Цвет
белый, черный
Габаритные размеры, мм
397x275x294 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х31
Вес, кг.
2.54

Описание товара Кулер-водонагреватель настольный Sonnen TSH-02, 2 крана, белый (без охлаждения)

Компактный и эргономичный кулер SONNEN TSH-02T идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Благодаря ему чистая питьевая горячая или комнатной температуры вода будет доступна в любое время. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим рукой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.

Отзывы о товаре Кулер-водонагреватель настольный Sonnen TSH-02, 2 крана, белый (без охлаждения)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для горячей воды
1
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
нет
Питание
220В
Цвет
белый, черный
Габаритные размеры, мм
397x275x294 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и эргономичный кулер SONNEN TSH-02T идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Благодаря ему чистая питьевая горячая или комнатной температуры вода будет доступна в любое время. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим рукой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер-водонагреватель настольный Sonnen TSH-02, 2 крана, белый (без охлаждения) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...