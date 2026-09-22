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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720155
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Описание товара Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка
Кулер для воды SONNEN FSI-01M – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент.
Особая конструкция кулера позволяет нагревать воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока она нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. А благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид.
В верхней части корпуса расположен дисплей и сенсорная панель управления, с помощью которых можно получать холодную и горячую воду, выбирать объём и температуру воды. Также на панели имеется кнопка "блокировка", защищающая детей от случайных ожогов горячей водой.
На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды от 45 °С до 100 °С. На дисплее будет отображаться цветовая индикация, соответствующая выбранной температуре воды. Стандартный объём раздаваемой воды – 500 мл, но его можно выбрать в диапазоне от 150 мл до 1 л. Выбранный объём отразится на дисплее.
Кулер для воды SONNEN FSI-01M – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент.
Особая конструкция кулера позволяет нагревать воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока она нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. А благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид.
В верхней части корпуса расположен дисплей и сенсорная панель управления, с помощью которых можно получать холодную и горячую воду, выбирать объём и температуру воды. Также на панели имеется кнопка "блокировка", защищающая детей от случайных ожогов горячей водой.
На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды от 45 °С до 100 °С. На дисплее будет отображаться цветовая индикация, соответствующая выбранной температуре воды. Стандартный объём раздаваемой воды – 500 мл, но его можно выбрать в диапазоне от 150 мл до 1 л. Выбранный объём отразится на дисплее.
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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