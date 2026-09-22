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Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка

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Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 1
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 2
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 3
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 4
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 5
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 6
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 7
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 8
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 9
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 10
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 11
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 12
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 13
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 14
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 15
Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 1
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 2
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 3
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 4
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 5
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 6
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 7
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 8
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 9
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 10
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 11
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 12
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 13
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 14
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 15
  • Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720155
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
сенсорный
Емкость бака для холодной воды
0.4
Производительность нагрева, л/час.
16
Мощность нагрева, Вт
2100
Максимальная температура нагрева воды, °С
100
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Напряжение
220В
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
1090 x 385 x 370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.4х0.38
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка

Кулер для воды SONNEN FSI-01M – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент. Особая конструкция кулера позволяет нагревать воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока она нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. А благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид. В верхней части корпуса расположен дисплей и сенсорная панель управления, с помощью которых можно получать холодную и горячую воду, выбирать объём и температуру воды. Также на панели имеется кнопка "блокировка", защищающая детей от случайных ожогов горячей водой. На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды от 45 °С до 100 °С. На дисплее будет отображаться цветовая индикация, соответствующая выбранной температуре воды. Стандартный объём раздаваемой воды – 500 мл, но его можно выбрать в диапазоне от 150 мл до 1 л. Выбранный объём отразится на дисплее.

Отзывы о товаре Кулер для воды с мгновенным нагревом Sonnen FSI-01M, 16л/ч, охлаждение, нижняя загрузка




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
сенсорный
Емкость бака для холодной воды
0.4
Производительность нагрева, л/час.
16
Мощность нагрева, Вт
2100
Максимальная температура нагрева воды, °С
100
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Напряжение
220В
Цвет
белый
Развернуть
Габаритные размеры, мм
1090 x 385 x 370 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды SONNEN FSI-01M – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря уникальной технологии кулер обеспечит вас горячей водой в любой момент. Особая конструкция кулера позволяет нагревать воду за считаные секунды. В кулере нет резервуара для горячей воды, поэтому не нужно ждать, пока она нагреется. Достаточно нажать на кнопку подачи горячей воды, чтобы получить её. Производительность нагрева – 16 л/ч. А благодаря повышенной мощности кулера (2100 Вт) вода нагревается до 100 °С. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения с нижней загрузкой. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и имеют более эстетичный вид. В верхней части корпуса расположен дисплей и сенсорная панель управления, с помощью которых можно получать холодную и горячую воду, выбирать объём и температуру воды. Также на панели имеется кнопка "блокировка", защищающая детей от случайных ожогов горячей водой. На кране подачи воды отображается температура раздаваемой воды. Можно выбрать температуру воды от 45 °С до 100 °С. На дисплее будет отображаться цветовая индикация, соответствующая выбранной температуре воды. Стандартный объём раздаваемой воды – 500 мл, но его можно выбрать в диапазоне от 150 мл до 1 л. Выбранный объём отразится на дисплее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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