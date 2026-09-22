Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WT, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720153
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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0.6
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
0.6
Производительность нагрева, л/час.
4
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Питание
220В
Встроенный шкаф
нет
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х31
Вес, кг.
3.13
Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WT, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Кулер для воды SONNEN TSE-02WT, настольный, нагрев/охлаждение электронное, 2 крана, белый 455413 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн устройства впишется в любой интерьер.
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Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
рычажный (нажим рукой)
Емкость бака для холодной воды
0.6
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
0.6
Производительность нагрева, л/час.
4
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Развернуть
Питание
220В
Встроенный шкаф
нет
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кулер для воды SONNEN TSE-02WT, настольный, нагрев/охлаждение электронное, 2 крана, белый 455413 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн устройства впишется в любой интерьер.
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WT, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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