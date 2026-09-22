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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный

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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 1
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 2
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 3
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 1
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 2
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 3
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720152
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.6
Емкость бака для горячей воды
5
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
550
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
75
Напряжение
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
310x360x490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х39х34
Вес, кг.
5.19

Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный

Компактный кулер SONNEN TSE-02WB идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 550 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 75 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С.Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о работе устройства, нагреве и охлаждении воды, а также если вода в бутыли закончилась. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой". Также кулер оснащен защитой от протечек воды.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. При первом использовании необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Тип установки: настольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: TSE. Рекомендуемое количество пользователей: 10. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.75 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 15 градус. Емкость бака для горячей воды: 5 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: черный. Длина шнура: 1.1 м. Высота: 490 мм. Ширина: 310 мм. Глубина: 360 мм. Вес: 4.2 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456174. Штрихкод - 4606224395739

Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02WB, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.6
Емкость бака для горячей воды
5
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
550
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
75
Развернуть
Напряжение
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
310x360x490
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный кулер SONNEN TSE-02WB идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 550 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 75 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С.Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о работе устройства, нагреве и охлаждении воды, а также если вода в бутыли закончилась. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой". Также кулер оснащен защитой от протечек воды.Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. При первом использовании необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Тип установки: настольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: TSE. Рекомендуемое количество пользователей: 10. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.75 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 15 градус. Емкость бака для горячей воды: 5 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: ТЭН. Защита от протечек воды: да. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 0 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: черный. Длина шнура: 1.1 м. Высота: 490 мм. Ширина: 310 мм. Глубина: 360 мм. Вес: 4.2 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456174. Штрихкод - 4606224395739
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