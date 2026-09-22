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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана

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Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 7
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 8
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 9
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 10
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 11
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 12
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 13
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 14
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 15
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 16
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 17
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 18
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 19
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 20
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 21
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 22
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 11
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 12
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 13
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 14
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 15
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 16
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 17
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 18
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 19
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 20
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 21
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 22
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана, шкаф, 455743 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720149
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
поворотная шайба
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.5
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Питание
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый, черный
Размеры в упаковке, м
1.01х0.35х0.32
Вес, кг.
8.71

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана

Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri – удобное и лаконичное решение для обеспечения питьевой водой в общественном месте и офисе. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими сторонами по бокам и стеклянной панелью на передней стороне устройства. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащен шкафчиком в нижней части корпуса. Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной, а также воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Ri, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
поворотная шайба
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.5
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Развернуть
Питание
220В
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый, черный
Описание
Кулер для воды SONNEN FSE-03Ri – удобное и лаконичное решение для обеспечения питьевой водой в общественном месте и офисе. Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими сторонами по бокам и стеклянной панелью на передней стороне устройства. Кулер с верхней загрузкой бутыли оснащен шкафчиком в нижней части корпуса. Он прост в использовании, имеет три поворотных крана для подачи горячей, холодной, а также воды комнатной температуры. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на стеклянной панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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