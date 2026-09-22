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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720142
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Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый
Напольный кулер SONNEN FSE-02A обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций.
Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика, боковые части корпуса выполнены из металла. Кулер прост в использовании, имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С.
Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на передней части, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства.
Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Напольный кулер SONNEN FSE-02A обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций.
Устройство изготовлено из прочных и безопасных материалов. Корпус выполнен из высококачественного пластика, боковые части корпуса выполнены из металла. Кулер прост в использовании, имеет 2 крана типа "нажим кружкой" для подачи горячей и холодной воды. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С.
Также изделие оборудовано функцией "Защита от детей" на кране подачи горячей воды. Кулер оснащен LED-индикаторами на передней части, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства.
Для использования кулера необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части устройства. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-02A, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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