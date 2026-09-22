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Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03BA, нагрев/охлаждение, 3 крана, серый купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03BA, нагрев/охлаждение, 3 крана, серый

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Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 7
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 8
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 9
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 10
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 11
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 12
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 13
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 14
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 15
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 16
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 17
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 18
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 19
Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 11
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 12
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 13
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 14
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 15
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 16
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 17
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 18
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 19
  • Кулер для воды SONNEN FSC-03BA, напольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ, 3 крана,серый, 455417 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720141
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
1.1
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Питание
220В
Цвет
белый, серый
Габаритные размеры, мм
1010 x 330 x 260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.37х0.3
Вес, кг.
11.86

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03BA, нагрев/охлаждение, 3 крана, серый

Напольный кулер SONNEN FSC-03BA обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана типа "клавиша", а также защиту от протечек воды. Кулер оборудован функцией "Защита от детей" на кнопке подачи горячей воды и позволяет разливать воду комнатной температуры. "Защита от детей! предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо нажать на серый фиксатор и нажать кнопку подачи горячей воды. Для начала использования кулера бутыль необходимо поместить в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSC-03BA, нагрев/охлаждение, 3 крана, серый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
1.1
Емкость бака для горячей воды
1
Производительность охлаждения, л/час.
2
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
компрессорный
Мощность охлаждения, Вт
85
Развернуть
Питание
220В
Цвет
белый, серый
Габаритные размеры, мм
1010 x 330 x 260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер SONNEN FSC-03BA обеспечит питьевой холодной и горячей водой сотрудников и посетителей предприятий, офисов и других организаций. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 420 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Компрессорное охлаждение мощностью 85 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 10 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана типа "клавиша", а также защиту от протечек воды. Кулер оборудован функцией "Защита от детей" на кнопке подачи горячей воды и позволяет разливать воду комнатной температуры. "Защита от детей! предотвращает случайную подачу горячей воды. Чтобы налить горячую воду, необходимо нажать на серый фиксатор и нажать кнопку подачи горячей воды. Для начала использования кулера бутыль необходимо поместить в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 литра воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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