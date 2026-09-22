Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150
Благодаря своему стильному дизайну чайник CROMEX KT-308 отлично впишется в интерьер любой кухни. Корпус чайника изготовлен из закаленного стекла. Чайник CROMEX KT-308 объемом 1,8 литра и мощностью 1500 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Закрытый нагревательный элемент увеличивает срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 черный
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет б...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет к...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, бело-г...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 White
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 синий
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-296 черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150