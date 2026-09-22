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Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150

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Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 1
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 2
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 3
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 4
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 5
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 6
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 7
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 8
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 9
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 10
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 11
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 12
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 13
Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 1
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 2
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 3
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 4
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 5
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 6
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 7
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 8
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 9
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 10
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 11
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 12
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 13
  • Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 140 руб.  2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720132
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Характеристики

Бренд
CROMEX
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150

Благодаря своему стильному дизайну чайник CROMEX KT-308 отлично впишется в интерьер любой кухни. Корпус чайника изготовлен из закаленного стекла. Чайник CROMEX KT-308 объемом 1,8 литра и мощностью 1500 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Закрытый нагревательный элемент увеличивает срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150




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Характеристики
Бренд
CROMEX
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Описание
Благодаря своему стильному дизайну чайник CROMEX KT-308 отлично впишется в интерьер любой кухни. Корпус чайника изготовлен из закаленного стекла. Чайник CROMEX KT-308 объемом 1,8 литра и мощностью 1500 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Закрытый нагревательный элемент увеличивает срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур при необходимости можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический CROMEX KT-308, 1,8л, 1500Вт, стекло, черный, 455150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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