Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, черное light 20, 533014
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, черное light 20, 533014
BRABIX "Trend EX-568" – доступное, практичное кресло для офиса и дома. Модель имеет широкие комфортные сиденье и спинку с накладными подушками. Материал отделки – велюровая ткань. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Материал обивки: велюр. Максимальная нагрузка: до 120 кг. Цвет обивки: черный. Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении. Крестовина (пятилучие): пластик. Подлокотники: пластик с накладками. Минимальная высота кресла: 1080 мм. Максимальная высота кресла: 1175 мм. Ширина кресла: 650 мм. Минимальная высота до сиденья: 480 мм. Максимальная высота до сиденья: 575 мм. Сиденье ширина: 540 мм. Сиденье глубина: 460 мм. Спинка ширина: 535 мм. Спинка высота: 600 мм.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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