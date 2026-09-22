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Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, серое light-19, 533013 купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, серое light-19, 533013

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Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 1
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 2
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 3
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 4
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 5
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 6
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 7
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 8
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, ткань, серое &quot;light-19&quot;, 533013 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720124
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х68х38
Вес, кг.
15.16

Описание товара Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, серое light-19, 533013

BRABIX "Trend EX-568" – доступное, практичное кресло для офиса и дома. Модель имеет широкие комфортные сиденье и спинку с накладными подушками. Материал обивки – велюровая ткань. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Материал обивки: велюр. Максимальная нагрузка: до 120 кг. Цвет обивки: серый. Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении. Крестовина (пятилучие): пластик. Подлокотники: пластик с накладками. Минимальная высота кресла: 1080 мм. Максимальная высота кресла: 1175 мм. Ширина кресла: 650 мм. Минимальная высота до сиденья: 480 мм. Максимальная высота до сиденья: 575 мм. Сиденье ширина: 540 мм. Сиденье глубина: 460 мм. Спинка ширина: 535 мм. Спинка высота: 600 мм.

Отзывы о товаре Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, серое light-19, 533013




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
BRABIX "Trend EX-568" – доступное, практичное кресло для офиса и дома. Модель имеет широкие комфортные сиденье и спинку с накладными подушками. Материал обивки – велюровая ткань. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Материал обивки: велюр. Максимальная нагрузка: до 120 кг. Цвет обивки: серый. Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении. Крестовина (пятилучие): пластик. Подлокотники: пластик с накладками. Минимальная высота кресла: 1080 мм. Максимальная высота кресла: 1175 мм. Ширина кресла: 650 мм. Минимальная высота до сиденья: 480 мм. Максимальная высота до сиденья: 575 мм. Сиденье ширина: 540 мм. Сиденье глубина: 460 мм. Спинка ширина: 535 мм. Спинка высота: 600 мм.
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Отзывы


Кресло офисное Brabix Premium Trend EX-568, ткань, серое light-19, 533013 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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