Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, ткань, розовое, velvet LUX 36/light 28, 533213
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Shooter GM-123, 2 подушки, ткань, розовое, velvet LUX 36/light 28, 533213
Кресло компьютерное BRABIX «Shooter GM-123» сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечивают удобное размещение за компьютером. Обивка кресла из мягкой и дышащей ткани обеспечивает комфорт в любое время года и не вызывает дискомфорта даже при длительном сидении. Материал легко чистится, сохраняя свою форму и внешний вид. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг!
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