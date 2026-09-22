Top.Mail.Ru
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 1
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 2
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 3
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 4
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 5
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 6
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 7
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 8
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 9
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 10
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 11
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 12
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 13
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 14
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 15
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 16
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 17
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 18
Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
велюр
Тип установки
Да
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 1
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 2
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 3
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 4
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 5
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 6
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 7
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 8
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 9
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 10
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 11
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 12
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 13
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 14
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 15
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 16
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 17
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 18
  • Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
велюр
Тип установки
Да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х52х30
Вес, кг.
9.66

Описание товара Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156

Детское кресло BRABIX «Sky» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкого велюра. Такая ткань не только приятна наощупь, но и легко чистится. Для набивки сиденья используется новый качественный поролон, который при правильной эксплуатации долгое время сохраняет исходную форму и остается упругим. Спинка анатомической формы поддерживает поясницу и помогает сохранять правильную осанку. Её можно регулировать вперёд или назад, изменяя глубину сиденья под индивидуальные потребности ребёнка. Подлокотники при необходимости можно откидывать вверх, чтобы они не стесняли движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!



Теги товара: бежевые

Отзывы о товаре Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
велюр
Тип установки
Да
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло BRABIX «Sky» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкого велюра. Такая ткань не только приятна наощупь, но и легко чистится. Для набивки сиденья используется новый качественный поролон, который при правильной эксплуатации долгое время сохраняет исходную форму и остается упругим. Спинка анатомической формы поддерживает поясницу и помогает сохранять правильную осанку. Её можно регулировать вперёд или назад, изменяя глубину сиденья под индивидуальные потребности ребёнка. Подлокотники при необходимости можно откидывать вверх, чтобы они не стесняли движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!


Теги товара: бежевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Sky MG-206, велюр, бежевое, 533156 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...