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Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 12
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 13
Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
рециклированная кожа
Тип установки
Да
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 12
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 13
  • Кресло BRABIX PREMIUM Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное, 532975 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720107
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
рециклированная кожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х70х32
Вес, кг.
21.57

Описание товара Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное

Кресло BRABIX PREMIUM «Tokyo EX-595» – это идеальное сочетание продуманной эргономики, качественных материалов и отличного дизайна. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Регулируемые 3D-пластиковые подлокотники и подголовник позволят с удобством разместиться в кресле. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Tokyo EX-595, рег. подголовник, рециклированная кожа, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
рециклированная кожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM «Tokyo EX-595» – это идеальное сочетание продуманной эргономики, качественных материалов и отличного дизайна. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Регулируемые 3D-пластиковые подлокотники и подголовник позволят с удобством разместиться в кресле. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.


Теги товара: до 120 кг
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Отзывы


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