Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное
Кресло BRABIX PREMIUM «Viking» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт при сидении. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сидения, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
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