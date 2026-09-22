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Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Подлокотники
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
Да
Подсветка
нет
  • Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, 532933 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720105
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Подлокотники
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
Да
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х65х34
Вес, кг.
27.72

Описание товара Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное

Кресло BRABIX PREMIUM «Viking» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт при сидении. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сидения, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
алюминий
Подлокотники
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
Да
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM «Viking» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт при сидении. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сидения, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
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