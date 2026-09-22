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Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное, 532936 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720102
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х66х34
Вес, кг.
19.29

Описание товара Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное

Кресла линейки «Solo» идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье! Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо. Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое. Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Solo EX-730, алюминий, хром, экокожа, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресла линейки «Solo» идеально подходят для организации рабочего пространства. При длительной работе в положении сидя спинка анатомической формы поддерживает правильное положение позвоночника и снимает нагрузку с поясницы, заботясь о вашем здоровье! Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками снимают напряжение с рук, спины, шеи. Кроме того, алюминий менее подвержен коррозии, чем железо. Пятилучие из хромированной стали прочное и устойчивое. Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении. Также возможна регулировка жесткости качания под вес сидящего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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