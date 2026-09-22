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Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi

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Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 1
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 2
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 3
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 4
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 5
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 6
Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 1
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 2
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 3
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 4
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 5
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 6
  • Телевизор Samsung 50&quot; QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720096
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.12х0.65х0.15
Вес, кг.
17

Описание товара Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi

Телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов и технологией Neo QLED показывает чёткое и яркое изображение с разрешением 4K Ultra HD. Экран с частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть с разных точек комнаты без потери качества. Операционная система Tizen OS открывает доступ к широкому набору приложений и сервисов в режиме Smart TV. Управление через SmartThings и HomeKit интегрирует телевизор в экосистему умного дома для удобного контроля. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth версии 5.3 дают возможность подключаться к интернету и совместимым устройствам без проводов. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 принимают цифровое эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительного оборудования. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями адаптивного звука, OTS Lite и Q-Symphony создаёт объёмное звучание при просмотре фильмов и игр. Поддержка HDR10, HDR10+, HLG и Quantum HDR улучшает контраст и цветопередачу для насыщенного изображения. Игровые функции ALLM, Game Motion Plus и Super Ultra Wide Game View уменьшают задержки и улучшают плавность изображения в играх. Набор портов включает три HDMI с поддержкой eARC, один USB Type-A и Ethernet, расширяя возможности подключения внешних устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов и технологией Neo QLED показывает чёткое и яркое изображение с разрешением 4K Ultra HD. Экран с частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть с разных точек комнаты без потери качества. Операционная система Tizen OS открывает доступ к широкому набору приложений и сервисов в режиме Smart TV. Управление через SmartThings и HomeKit интегрирует телевизор в экосистему умного дома для удобного контроля. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth версии 5.3 дают возможность подключаться к интернету и совместимым устройствам без проводов. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 принимают цифровое эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительного оборудования. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями адаптивного звука, OTS Lite и Q-Symphony создаёт объёмное звучание при просмотре фильмов и игр. Поддержка HDR10, HDR10+, HLG и Quantum HDR улучшает контраст и цветопередачу для насыщенного изображения. Игровые функции ALLM, Game Motion Plus и Super Ultra Wide Game View уменьшают задержки и улучшают плавность изображения в играх. Набор портов включает три HDMI с поддержкой eARC, один USB Type-A и Ethernet, расширяя возможности подключения внешних устройств.
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Отзывы


Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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