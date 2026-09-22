Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, черное
Кресла для руководителей BRABIX «Regal EX-557» идеально подходят для организации рабочего пространства. Стильный дизайн и качество исполнения подчеркнут статус владельца, а продуманная конструкция и встроенные пружины обеспечат комфорт во время сидения. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она, по сравнению с искусственной кожей, более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. В сиденье встроены независимые пружинные блоки, которые обеспечивают комфортное сидение. Каждый пружинный элемент помещается в специальный чехол-стаканчик, что предотвращает скрип пружин, а также трение друг об друга. Независимый пружинный блок не только равномерно перераспределяет нагрузку, но и филигранно точно подстраивается под анатомию человека. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Пластиковое пятилучие устойчивое и надежное, выдерживает большие нагрузки. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 150 кг
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 24 590 руб.6148 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 150 кг
Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, черное