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Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое

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Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое, 532946 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720094
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х66х46
Вес, кг.
21.46

Описание товара Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое

Кресла для руководителей BRABIX «Regal EX-557» идеально подходят для организации рабочего пространства. Стильный дизайн и качество исполнения подчеркнут статус владельца, а продуманная конструкция и встроенные пружины обеспечат комфорт во время сидения. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она, по сравнению с искусственной кожей, более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. В сиденье встроены независимые пружинные блоки, которые обеспечивают комфортное сидение. Каждый пружинный элемент помещается в специальный чехол-стаканчик, что предотвращает скрип пружин, а также трение друг об друга. Независимый пружинный блок не только равномерно перераспределяет нагрузку, но и филигранно точно подстраивается под анатомию человека. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Пластиковое пятилучие устойчивое и надежное, выдерживает большие нагрузки. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Развернуть
Тип установки
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресла для руководителей BRABIX «Regal EX-557» идеально подходят для организации рабочего пространства. Стильный дизайн и качество исполнения подчеркнут статус владельца, а продуманная конструкция и встроенные пружины обеспечат комфорт во время сидения. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она, по сравнению с искусственной кожей, более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. В сиденье встроены независимые пружинные блоки, которые обеспечивают комфортное сидение. Каждый пружинный элемент помещается в специальный чехол-стаканчик, что предотвращает скрип пружин, а также трение друг об друга. Независимый пружинный блок не только равномерно перераспределяет нагрузку, но и филигранно точно подстраивается под анатомию человека. Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Пластиковое пятилучие устойчивое и надежное, выдерживает большие нагрузки. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Brabix Premium Regal EX-557, НАГРУЗКА до 150кг., пружинный блок, экокожа, серое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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