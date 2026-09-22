Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Core GM-160, мультиблок, 4D подлокотники, литой поролон, черное/серое
Кресло компьютерное BRABIX PREMIUM «Core GM-160» идеальное сочетание современного дизайна, комфорта и функциональности. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из сочетания качественной экокожи, экокожи "Карбон" и ткани, поэтому обладает высокой износостойкостью и легко чистится, что делает кресло практичным для повседневного использования. Удобная посадка позволяет обеспечить комфорт на протяжении всего дня. Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию. Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса. Максимальная нагрузка – 130 кг..
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, бежевые
Теги товара: кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, серые
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Теги товара: кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, серые
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