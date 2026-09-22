Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, бежевое
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Adept EX-752, синхромеханизм, алюминий, экокожа, бежевое
Кресло BRABIX PREMIUM «Adept» — идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она, по сравнению с искусственной кожей, более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами. Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен. Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью; этот металл, в сравнении с железом, менее склонен к коррозии. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сидения. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
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