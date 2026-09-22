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Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное

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Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 1
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 2
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 3
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 4
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 5
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 6
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 7
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 8
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 9
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 10
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 11
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 12
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 13
Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 1
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 2
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 3
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 4
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 5
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 6
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 7
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 8
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 9
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 10
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 11
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 12
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 13
  • Кресло BRABIX Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное, 532980 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720076
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х53х26
Вес, кг.
13.54

Описание товара Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное

BRABIX «Forex EX-529» – доступное, качественное кресло для повседневной работы в офисе и дома. В обивке кресла использована экокожа. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
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Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
BRABIX «Forex EX-529» – доступное, качественное кресло для повседневной работы в офисе и дома. В обивке кресла использована экокожа. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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