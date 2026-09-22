Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720076
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х53х26
Вес, кг.
13.54
Описание товара Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное
BRABIX «Forex EX-529» – доступное, качественное кресло для повседневной работы в офисе и дома. В обивке кресла использована экокожа. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.
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Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Развернуть
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
BRABIX «Forex EX-529» – доступное, качественное кресло для повседневной работы в офисе и дома. В обивке кресла использована экокожа. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса. Максимальная нагрузка – 125 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
Кресло Brabix Forex EX-529, экокожа, разборное пятилучие, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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