Кресло HAWASAN Desire EX-771, мультиблок, дерево, натуральная кожа, черное

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
металл, дерево
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720073
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Кресло HAWASAN «Desire EX-771» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.
Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон – экокожа.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Деревянные накладки на металлическом пятилучии и подлокотниках добавляют эстетическую привлекательность и прочность.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Кресло HAWASAN «Desire EX-771» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.
Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон – экокожа.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Деревянные накладки на металлическом пятилучии и подлокотниках добавляют эстетическую привлекательность и прочность.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Кресло HAWASAN Desire EX-771, мультиблок, дерево, натуральная кожа, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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