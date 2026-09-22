Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло HAWASAN Voyager HD-010, НАГРУЗКА до 180 кг, подножка, экокожа, черное
Кресло HAWASAN «Voyager HD-010» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения. Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг.
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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