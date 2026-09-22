Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное
Кресло HAWASAN «Target EX-567» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, откидные подлокотники и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Многофункциональный механизм качания с проводным управлением обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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