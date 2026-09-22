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Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное

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Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 1
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 2
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 3
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 4
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 5
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 6
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 7
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 8
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 9
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 10
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 11
Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 1
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 2
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 3
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 4
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 5
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 6
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 7
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 8
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 9
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 10
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 11
  • Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное, 532974 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720070
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Характеристики

Бренд
HAWASAN
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
механизм качания с проводным управлением.
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х66х50
Вес, кг.
22.47

Описание товара Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное

Кресло HAWASAN «Target EX-567» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, откидные подлокотники и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Многофункциональный механизм качания с проводным управлением обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное




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Характеристики
Бренд
HAWASAN
Тип товара
Кресло
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
механизм качания с проводным управлением.
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
Развернуть
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло HAWASAN «Target EX-567» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, откидные подлокотники и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Многофункциональный механизм качания с проводным управлением обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло HAWASAN Target EX-567, откидные подлокотники, рециклированная кожа, черное - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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