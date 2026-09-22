Стулья КОМПЛЕКТ 2шт, Luna CF-070, велюр серый, каркас металл, усиленный, черный, BRABIX, 532770
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, велюр
Особенности
максимальная нагрузка 120 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, велюр
Высота, см
84
Ширина, см
50
Особенности
максимальная нагрузка 120 кг
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х59х50
Вес, кг.
14.02
Описание товара Стулья КОМПЛЕКТ 2шт, Luna CF-070, велюр серый, каркас металл, усиленный, черный, BRABIX, 532770
Дизайнерские стулья серии Luna выделяются повышенной степенью комфорта, изяществом, эффектным материалом обивки. Гармонично впишутся в любой интерьер и украсят собой кухню, гостиную, детскую комнату, домашний кабинет и т.д. Стулья BRABIX Luna отличаются эргономичной формой спинки и сиденья. Выполнены из экологичных материалов, гладкая износостойкая и приятная на ощупь велюровая ткань практична и долговечна в эксплуатации. Ножки стульев оснащены пластиковыми заглушками для защиты напольного покрытия. Ограничение по весу – 120 кг. Стулья поставляются в разобранном виде по две штуки в упаковке.
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Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, велюр
Высота, см
84
Ширина, см
50
Особенности
максимальная нагрузка 120 кг
Страна производитель
Россия
Дизайнерские стулья серии Luna выделяются повышенной степенью комфорта, изяществом, эффектным материалом обивки. Гармонично впишутся в любой интерьер и украсят собой кухню, гостиную, детскую комнату, домашний кабинет и т.д. Стулья BRABIX Luna отличаются эргономичной формой спинки и сиденья. Выполнены из экологичных материалов, гладкая износостойкая и приятная на ощупь велюровая ткань практична и долговечна в эксплуатации. Ножки стульев оснащены пластиковыми заглушками для защиты напольного покрытия. Ограничение по весу – 120 кг. Стулья поставляются в разобранном виде по две штуки в упаковке.
Стулья КОМПЛЕКТ 2шт, Luna CF-070, велюр серый, каркас металл, усиленный, черный, BRABIX, 532770 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стулья КОМПЛЕКТ 2шт, Luna CF-070, велюр серый, каркас металл, усиленный, черный, BRABIX, 532770