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Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 купить с доставкой в Москве
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Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888

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Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 1
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 2
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 3
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 4
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 5
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 6
Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Табурет
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 1
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 2
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 3
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 4
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 5
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 6
  • Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720059
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Табурет
Размеры в упаковке, см
51х29х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888

Этот многофункциональный предмет мебели можно использовать как табурет, приставной столик или прикроватную тумбу. В ящике под сиденьем удобно хранить журналы или аксессуары для вязания, а за прорезную ручку табурет можно легко перенести в другое место. Изготовлен из натурального материала – массива сосны. Табурет-тумбу можно покрасить, покрыть лаком или использовать без покрытия – он отлично впишется в любой интерьер!Максимальная нагрузка – 110 кг. Тип товара: Табурет тумба. Серия: Scandi Wood. Высота: 45 см. Ширина: 49 см. Глубина: 28 см. Материал: сосна. Цвет: сосна Бренд - BRABIX. Производитель - Россия. Артикул - 004.02.35. Штрихкод - 4606224399188

Отзывы о товаре Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Табурет
Описание
Этот многофункциональный предмет мебели можно использовать как табурет, приставной столик или прикроватную тумбу. В ящике под сиденьем удобно хранить журналы или аксессуары для вязания, а за прорезную ручку табурет можно легко перенести в другое место. Изготовлен из натурального материала – массива сосны. Табурет-тумбу можно покрасить, покрыть лаком или использовать без покрытия – он отлично впишется в любой интерьер!Максимальная нагрузка – 110 кг. Тип товара: Табурет тумба. Серия: Scandi Wood. Высота: 45 см. Ширина: 49 см. Глубина: 28 см. Материал: сосна. Цвет: сосна Бренд - BRABIX. Производитель - Россия. Артикул - 004.02.35. Штрихкод - 4606224399188
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Доставка
Отзывы


Табурет тумба деревянный, сосна, BRABIX Scandi Wood SC-002 (ш490*г250*в450мм), 641888 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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