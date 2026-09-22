Top.Mail.Ru
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 1
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 2
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 3
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 4
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 5
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 6
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 7
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 8
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 9
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 10
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 11
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 12
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 13
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 14
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 15
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 16
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 17
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 18
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 19
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 20
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, искусственная кожа
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 1
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 2
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 3
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 4
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 5
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 6
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 7
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 8
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 9
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 10
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 11
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 12
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 13
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 14
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 15
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 16
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 17
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 18
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 19
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 20
  • Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, искусственная кожа
Высота, см
76
Ширина, см
46
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х48х23
Вес, кг.
16.28

Описание товара Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033

Складные стулья BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ представляют собой практичное и удобное решение для дома или офиса. Они выполнены в классическом стиле, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер. Каркас стульев изготовлен из прочного металла и окрашен в бежевый цвет, что придаёт им элегантный вид. Обивка из кожзама также выполнена в бежевом цвете, обеспечивая комфорт и лёгкость в уходе. Высота сиденья составляет 460 мм, что делает стулья удобными для большинства пользователей. Конструкция стульев позволяет выдерживать нагрузку до 110 кг, а складной механизм обеспечивает компактное хранение. В комплекте поставляется четыре стула, что делает их отличным выбором для обустройства обеденной зоны или организации мероприятий.

Отзывы о товаре Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, искусственная кожа
Высота, см
76
Ширина, см
46
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Складные стулья BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ представляют собой практичное и удобное решение для дома или офиса. Они выполнены в классическом стиле, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер. Каркас стульев изготовлен из прочного металла и окрашен в бежевый цвет, что придаёт им элегантный вид. Обивка из кожзама также выполнена в бежевом цвете, обеспечивая комфорт и лёгкость в уходе. Высота сиденья составляет 460 мм, что делает стулья удобными для большинства пользователей. Конструкция стульев позволяет выдерживать нагрузку до 110 кг, а складной механизм обеспечивает компактное хранение. В комплекте поставляется четыре стула, что делает их отличным выбором для обустройства обеденной зоны или организации мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...