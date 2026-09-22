Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
металл, искусственная кожа
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720058
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Описание товара Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033
Складные стулья BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ представляют собой практичное и удобное решение для дома или офиса. Они выполнены в классическом стиле, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер.
Каркас стульев изготовлен из прочного металла и окрашен в бежевый цвет, что придаёт им элегантный вид. Обивка из кожзама также выполнена в бежевом цвете, обеспечивая комфорт и лёгкость в уходе.
Высота сиденья составляет 460 мм, что делает стулья удобными для большинства пользователей.
Конструкция стульев позволяет выдерживать нагрузку до 110 кг, а складной механизм обеспечивает компактное хранение.
В комплекте поставляется четыре стула, что делает их отличным выбором для обустройства обеденной зоны или организации мероприятий.
Складные стулья BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ представляют собой практичное и удобное решение для дома или офиса. Они выполнены в классическом стиле, что позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер.
Каркас стульев изготовлен из прочного металла и окрашен в бежевый цвет, что придаёт им элегантный вид. Обивка из кожзама также выполнена в бежевом цвете, обеспечивая комфорт и лёгкость в уходе.
Высота сиденья составляет 460 мм, что делает стулья удобными для большинства пользователей.
Конструкция стульев позволяет выдерживать нагрузку до 110 кг, а складной механизм обеспечивает компактное хранение.
В комплекте поставляется четыре стула, что делает их отличным выбором для обустройства обеденной зоны или организации мероприятий.
Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стулья складные BRABIX Golf Plus CF-003 КОМФОРТ, КОМПЛЕКТ 4шт., бежевый каркас, кож.зам беж., 533033