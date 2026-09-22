Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Особенности
максимальная нагрузка 110 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720057
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Описание товара Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Lite CF-017" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта.
Спинка и сиденье выполнены из прочного полипропилена. Прочная стальная рама обеспечивает долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. Модель оснащена пластиковой спинкой с эргономичным профилем. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности комплект упакован в картонную коробку.
Стул BRABIX "Golf Lite CF-017" – отличный вариант для тех, кто заботится о комфорте сотрудников и посетителей. Закажите сегодня – инвестируйте в удобство и долговечность!
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX "Golf Lite CF-017" прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта.
Спинка и сиденье выполнены из прочного полипропилена. Прочная стальная рама обеспечивает долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках защищают напольное покрытие от повреждений. Модель оснащена пластиковой спинкой с эргономичным профилем. Складная конструкция экономит место при перевозке и хранении. Стул выдерживает нагрузку до 110 кг. Для дополнительной сохранности комплект упакован в картонную коробку.
Стул BRABIX "Golf Lite CF-017" – отличный вариант для тех, кто заботится о комфорте сотрудников и посетителей. Закажите сегодня – инвестируйте в удобство и долговечность!
Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стулья складные BRABIX Golf Lite CF-017, КОМПЛЕКТ 4шт., серебристый каркас, пластик черный, 533034