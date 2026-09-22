Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Особенности
складная спинка, максимальная нагрузка в 110 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720052
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Описание товара Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031
Складные стулья BRABIX Golf CF-002 представляют собой практичное и удобное решение для использования как в домашних условиях, так и в офисе.
Изготовленные из прочного металла, они обеспечивают надежность и долговечность конструкции.
Белый каркас и пластиковая обивка в классическом стиле делают их универсальными и подходящими для любого интерьера.
Стулья имеют оптимальные размеры, обеспечивая комфортное сидение с высотой 455 мм и общей высотой 810 мм.
Компактные габариты позволяют легко хранить их в сложенном виде, что экономит пространство.
Максимальная нагрузка в 110 кг гарантирует устойчивость и безопасность при использовании. Комплект из четырех стульев станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.
Складные стулья BRABIX Golf CF-002 представляют собой практичное и удобное решение для использования как в домашних условиях, так и в офисе.
Изготовленные из прочного металла, они обеспечивают надежность и долговечность конструкции.
Белый каркас и пластиковая обивка в классическом стиле делают их универсальными и подходящими для любого интерьера.
Стулья имеют оптимальные размеры, обеспечивая комфортное сидение с высотой 455 мм и общей высотой 810 мм.
Компактные габариты позволяют легко хранить их в сложенном виде, что экономит пространство.
Максимальная нагрузка в 110 кг гарантирует устойчивость и безопасность при использовании. Комплект из четырех стульев станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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