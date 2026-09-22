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Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 купить с доставкой в Москве
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Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031

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Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 1
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 2
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 3
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 4
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 5
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 6
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 7
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 8
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 9
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 10
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 11
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 12
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 13
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 14
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 15
Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Особенности
складная спинка, максимальная нагрузка в 110 кг
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 1
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 2
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 3
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 4
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 5
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 6
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 7
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 8
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 9
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 10
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 11
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 12
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 13
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 14
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 15
  • Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720052
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Высота, см
81
Ширина, см
44
Особенности
складная спинка, максимальная нагрузка в 110 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х47х14
Вес, кг.
14

Описание товара Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031

Складные стулья BRABIX Golf CF-002 представляют собой практичное и удобное решение для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Изготовленные из прочного металла, они обеспечивают надежность и долговечность конструкции. Белый каркас и пластиковая обивка в классическом стиле делают их универсальными и подходящими для любого интерьера. Стулья имеют оптимальные размеры, обеспечивая комфортное сидение с высотой 455 мм и общей высотой 810 мм. Компактные габариты позволяют легко хранить их в сложенном виде, что экономит пространство. Максимальная нагрузка в 110 кг гарантирует устойчивость и безопасность при использовании. Комплект из четырех стульев станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стул/табурет
Материал
пластик, металл
Высота, см
81
Ширина, см
44
Особенности
складная спинка, максимальная нагрузка в 110 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Складные стулья BRABIX Golf CF-002 представляют собой практичное и удобное решение для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Изготовленные из прочного металла, они обеспечивают надежность и долговечность конструкции. Белый каркас и пластиковая обивка в классическом стиле делают их универсальными и подходящими для любого интерьера. Стулья имеют оптимальные размеры, обеспечивая комфортное сидение с высотой 455 мм и общей высотой 810 мм. Компактные габариты позволяют легко хранить их в сложенном виде, что экономит пространство. Максимальная нагрузка в 110 кг гарантирует устойчивость и безопасность при использовании. Комплект из четырех стульев станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стулья складные BRABIX Golf CF-002, КОМПЛЕКТ 4шт., белый каркас, пластик белый, 533031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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