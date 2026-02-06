Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип товара
Стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х5
Вес, кг.
2.23
Описание товара Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583
Столик для ноутбука DASWERK 532583 изготовлен из бамбука. На столик можно ставить не только лэптоп, но и чашку, для которой есть специальная подставка. Подставка для ноутбука регулируется по наклону. Складная конструкция делает DASWERK 532583 удобной для хранения.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DASWERK
Тип товара
Стол
Страна производитель
Китай
Столик для ноутбука DASWERK 532583 изготовлен из бамбука. На столик можно ставить не только лэптоп, но и чашку, для которой есть специальная подставка. Подставка для ноутбука регулируется по наклону. Складная конструкция делает DASWERK 532583 удобной для хранения.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы
Достоинства:
Комментарий:
хороший удобный столик. достаточно крепкий. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, достойный, присутствует небольшой, приятный запах дерева, приехал полностью в сборе, вентиляторы работают тихо, для мышки и коврик не нужен. Аккуратно упакован в коробку производителя. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Столик неплохой, немного занозы торчат внутри узора, тяжело фиксировать телескопические ножки и при сильном надавливании они опускаются, но не страшно. Кулер работает на сегодня хорошо, поток довольно мощный. Доставили очень быстро, упаковка хорошая, целая
Достоинства:
Комментарий:
Как в песне- ножки тонкие, кривые... сопли жëлтые густые... Сразу переделал высоту ножек. Изначально можно поднять только на 40мм. Ну и то что ноги так сконструированы не добавляет устойчивости.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Охлаждение работает почти бесшумно.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок. человек доволен, ну как вам сказать и ножки могли бы быть и подлиннее, и поустойчивее, ну что поделать, имеем то, что имеем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный столик, хорошо охлаждает, ноут перестал нагреваться
Достоинства:
Комментарий:
отличный,удобный столик вентиляторы работают советую
Достоинства:
Комментарий:
небольшой.. мне нравится. регулируется наклон столика.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге. Он невероятно классный. Добротно сделан, не хлипкий. Пока использовала только как сервировочный столик - очень даже.
Достоинства:
Комментарий:
сидел за компом, затекла нога, встал и сразу упал на этот столик, стоящий на полу. у стола поломалась ножка, мне наложили несколько швов на спину. так что древесина крепкая, достойный удар вынесла
Достоинства:
Комментарий:
Немного неровный, постоянно раскручивается одна ножка. Вентиляторы номинальные, особо ничего не охладят. Хочется добавить ещё один упор, чтобы поднимать подставку ещё ниже. В целом, стол свои функции выполняет, не развалился, пока не повело никуда, хотя работаю и играю за ним почти каждый день, а ноут очень греется. Подстаканник смешной, лучше вообзн без него)
Достоинства:
Комментарий:
довольна. вентилятор работает. удобный столик и приятно что из дерева
Достоинства:
Комментарий:
Сломал ногу, лежу на кровати. Столик выручил, доставили быстро, достал из коробки, начал пользоваться. Качество отличное, очень гладкий, вентиляторы шумноваты, но дуют отлично.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм столик, жду как поведет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
это по мне лучший столик для ноута в кровать, этот у меня второй уже
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня получила . Пока довольна ) выглядит неплохо ) правда ноут немного выходит за края по ширине , когда приподнимаешь столик . В целом удобно )
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Дерево приятное. Подъёмник 3 положения, удобный. Вентилятор работает. Я покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
покупала в подарок, столик понравился, выглядит симпатично, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Супер-столик, очень довольнв. Не ожидала). Все поднимается, регулируется, лёгкий, удобный. И цена, конечно, тоже супер. Очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобный столик, свой функционал выполняет. Из минусов - шумноватые вентиляторы, не покрыт лаком - если провести рукой по поверхности, то можно получить занозу.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Крепкий, устойчивый, дерево обработано отлично!
Достоинства:
Комментарий:
качество на высоте. купила по рекомендации подруги и не пожалела.
Достоинства:
Комментарий:
Давно заказал, качество отличное, ещё и кулер жрёт мало, а холодит как морозилка, единственное - по опыту использования, иногда хочется поднять повыше, а ножки по длине ограничены. Добавить ножкам по высоте ещё сантиметров 8-10 и было бы вообще огонь. Рекомендую, этот Скуфотрон 2000 просто 9 из 10.
Достоинства:
Комментарий:
пролетела с размером, слишком маленький) а так нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Суперский столик, хотя есть именно такой же за 1700р. Воняет уксусом жуть. Вентиляторные отверстия задерживают половину воздуха. Сделан довольно качественно. Подойдёт для чтения книги, руками держать не надо.
Достоинства:
Комментарий:
столик, без замечаний обработал лаком. в эксплуатации пока не был. поэтому ничего не могу сказать, насколько он удобен.
Достоинства:
Комментарий:
идеально! очень удобный столик, работать за ним одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Качество столика очень хорошее, фиксация крышки очень даже тугая, вентилятор работает. Ножки можно регулировать по высоте. Ребёнку понравилось, кошке тоже удобно:)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший столик Высота ножек регулируется Дерево занозы не оставляет
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь покупаю уже второй столик. использую как для компьютера так и в качестве сервировочного на диван.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный столик. Качественный, функциональный. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, девушка оценила, она любит лежа на кровати залипать в ноут
Достоинства:
Комментарий:
Столик классный,покупал для планшета.Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный столик, все как заявлено. Пользуюсь, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Столик удобный, вентилятор работает. Нижнюю поддерживающую планку нашла не сразу. Думала, что пришёл не до комплект, а потом нашла её, прикреплённой к внутренней стороне столика.
Достоинства:
Комментарий:
Не пожалеете это точно, уснете с ним и навсегда полюбите как проснётесь....
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583
Достоинства:
Комментарий:
хороший удобный столик. достаточно крепкий. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, достойный, присутствует небольшой, приятный запах дерева, приехал полностью в сборе, вентиляторы работают тихо, для мышки и коврик не нужен. Аккуратно упакован в коробку производителя. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Столик неплохой, немного занозы торчат внутри узора, тяжело фиксировать телескопические ножки и при сильном надавливании они опускаются, но не страшно. Кулер работает на сегодня хорошо, поток довольно мощный. Доставили очень быстро, упаковка хорошая, целая
Достоинства:
Комментарий:
Как в песне- ножки тонкие, кривые... сопли жëлтые густые... Сразу переделал высоту ножек. Изначально можно поднять только на 40мм. Ну и то что ноги так сконструированы не добавляет устойчивости.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Охлаждение работает почти бесшумно.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок. человек доволен, ну как вам сказать и ножки могли бы быть и подлиннее, и поустойчивее, ну что поделать, имеем то, что имеем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный столик, хорошо охлаждает, ноут перестал нагреваться
Достоинства:
Комментарий:
отличный,удобный столик вентиляторы работают советую
Достоинства:
Комментарий:
небольшой.. мне нравится. регулируется наклон столика.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге. Он невероятно классный. Добротно сделан, не хлипкий. Пока использовала только как сервировочный столик - очень даже.
Достоинства:
Комментарий:
сидел за компом, затекла нога, встал и сразу упал на этот столик, стоящий на полу. у стола поломалась ножка, мне наложили несколько швов на спину. так что древесина крепкая, достойный удар вынесла
Достоинства:
Комментарий:
Немного неровный, постоянно раскручивается одна ножка. Вентиляторы номинальные, особо ничего не охладят. Хочется добавить ещё один упор, чтобы поднимать подставку ещё ниже. В целом, стол свои функции выполняет, не развалился, пока не повело никуда, хотя работаю и играю за ним почти каждый день, а ноут очень греется. Подстаканник смешной, лучше вообзн без него)
Достоинства:
Комментарий:
довольна. вентилятор работает. удобный столик и приятно что из дерева
Достоинства:
Комментарий:
Сломал ногу, лежу на кровати. Столик выручил, доставили быстро, достал из коробки, начал пользоваться. Качество отличное, очень гладкий, вентиляторы шумноваты, но дуют отлично.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм столик, жду как поведет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
это по мне лучший столик для ноута в кровать, этот у меня второй уже
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня получила . Пока довольна ) выглядит неплохо ) правда ноут немного выходит за края по ширине , когда приподнимаешь столик . В целом удобно )
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Дерево приятное. Подъёмник 3 положения, удобный. Вентилятор работает. Я покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
покупала в подарок, столик понравился, выглядит симпатично, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Супер-столик, очень довольнв. Не ожидала). Все поднимается, регулируется, лёгкий, удобный. И цена, конечно, тоже супер. Очень рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобный столик, свой функционал выполняет. Из минусов - шумноватые вентиляторы, не покрыт лаком - если провести рукой по поверхности, то можно получить занозу.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Крепкий, устойчивый, дерево обработано отлично!
Достоинства:
Комментарий:
качество на высоте. купила по рекомендации подруги и не пожалела.
Достоинства:
Комментарий:
Давно заказал, качество отличное, ещё и кулер жрёт мало, а холодит как морозилка, единственное - по опыту использования, иногда хочется поднять повыше, а ножки по длине ограничены. Добавить ножкам по высоте ещё сантиметров 8-10 и было бы вообще огонь. Рекомендую, этот Скуфотрон 2000 просто 9 из 10.
Достоинства:
Комментарий:
пролетела с размером, слишком маленький) а так нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Суперский столик, хотя есть именно такой же за 1700р. Воняет уксусом жуть. Вентиляторные отверстия задерживают половину воздуха. Сделан довольно качественно. Подойдёт для чтения книги, руками держать не надо.
Достоинства:
Комментарий:
столик, без замечаний обработал лаком. в эксплуатации пока не был. поэтому ничего не могу сказать, насколько он удобен.
Достоинства:
Комментарий:
идеально! очень удобный столик, работать за ним одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Качество столика очень хорошее, фиксация крышки очень даже тугая, вентилятор работает. Ножки можно регулировать по высоте. Ребёнку понравилось, кошке тоже удобно:)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший столик Высота ножек регулируется Дерево занозы не оставляет
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь покупаю уже второй столик. использую как для компьютера так и в качестве сервировочного на диван.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный столик. Качественный, функциональный. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, девушка оценила, она любит лежа на кровати залипать в ноут
Достоинства:
Комментарий:
Столик классный,покупал для планшета.Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный столик, все как заявлено. Пользуюсь, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Столик удобный, вентилятор работает. Нижнюю поддерживающую планку нашла не сразу. Думала, что пришёл не до комплект, а потом нашла её, прикреплённой к внутренней стороне столика.
Достоинства:
Комментарий:
Не пожалеете это точно, уснете с ним и навсегда полюбите как проснётесь....