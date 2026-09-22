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Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 купить с доставкой в Москве
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Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633

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Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 1
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 2
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 3
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 4
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 5
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 6
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 7
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 8
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 9
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 10
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 11
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 12
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 13
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стол
Материал
дерево, металл
Особенности
м
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 1
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 2
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 3
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 4
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 5
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 6
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 7
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 8
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 9
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 10
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 11
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 12
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 13
  • Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720034
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стол
Материал
дерево, металл
Высота, см
72
Ширина, см
80
Объем, л
80
Особенности
м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х84х10
Вес, кг.
10.72

Описание товара Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633

Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633

Отзывы о товаре Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
стол
Материал
дерево, металл
Высота, см
72
Ширина, см
80
Объем, л
80
Особенности
м
Страна производитель
Китай
Описание
Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол обеденный BRABIX Eames T-01, круглый диаметр 80 см, белый, опоры дерево, 532633 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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