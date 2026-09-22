Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, шагрень, 1,8 мм, 604851
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Особенности
толщина 1.8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Высота, см
120
Ширина, см
100
Особенности
толщина 1.8 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.21х1.01х0.01
Вес, кг.
2.96
Описание товара Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, шагрень, 1,8 мм, 604851
Защитный коврик для напольных покрытий BRABIX 604851 используется в офисе и дома. Изготовлен из прочного материала, имеет длительный срок использования. Обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью.
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Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Высота, см
120
Ширина, см
100
Особенности
толщина 1.8 мм
Страна производитель
Россия
Защитный коврик для напольных покрытий BRABIX 604851 используется в офисе и дома. Изготовлен из прочного материала, имеет длительный срок использования. Обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью.
Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, шагрень, 1,8 мм, 604851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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