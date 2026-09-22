Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Особенности
толщина 1.2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720017
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
120
Ширина, см
90
Особенности
толщина 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.23х0.93х0.01
Вес, кг.
1.82
Описание товара Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622
Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 90х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм.
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Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
120
Ширина, см
90
Особенности
толщина 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 90х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм.
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622