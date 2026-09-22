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Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 купить с доставкой в Москве
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Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622

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Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 1
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 2
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 3
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 4
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 5
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 6
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Особенности
толщина 1.2 мм
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 1
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 2
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 3
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 4
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 5
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 6
  • Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720017
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
120
Ширина, см
90
Особенности
толщина 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.23х0.93х0.01
Вес, кг.
1.82

Описание товара Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622

Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 90х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм.

Отзывы о товаре Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
120
Ширина, см
90
Особенности
толщина 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 90х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 90*120 см, матовый, 1,2 мм, 606622 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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