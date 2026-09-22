Top.Mail.Ru
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 1
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 2
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 3
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 4
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 5
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 6
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 7
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 8
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 9
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 1
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 2
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 3
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 4
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 5
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 6
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 7
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 8
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 9
  • Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720005
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х33х7
Вес, кг.
5.05

Описание товара Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951

Функциональная, лёгкая в сборке, надежная – всё это про «умную" мебель серии "SMART» BRABIX. Актуальный дизайн в стиле лофт отлично впишется в интерьер дома и офиса. Конструкция полки позволяет менять расстояние между боковинами (3 варианта). В комплект входит фурнитура для крепления к стене фиксации полок. Также возможно расположение на столе. Боковины изготовлены из профильной стальной трубы 20х10 мм, покрытые порошковой полимерной краской, цвет – черный муар. Полки – ЛДСП, цвет – ясень шимо светлый. Подходит к столам серии BRABIX SMART CD. Поставляется в разобранном виде в компактной картонной упаковке. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный дизайн и компактный размер по разумной цене – безусловные преимущества мебели BRABIX «SMART»!

Отзывы о товаре Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, лёгкая в сборке, надежная – всё это про «умную" мебель серии "SMART» BRABIX. Актуальный дизайн в стиле лофт отлично впишется в интерьер дома и офиса. Конструкция полки позволяет менять расстояние между боковинами (3 варианта). В комплект входит фурнитура для крепления к стене фиксации полок. Также возможно расположение на столе. Боковины изготовлены из профильной стальной трубы 20х10 мм, покрытые порошковой полимерной краской, цвет – черный муар. Полки – ЛДСП, цвет – ясень шимо светлый. Подходит к столам серии BRABIX SMART CD. Поставляется в разобранном виде в компактной картонной упаковке. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный дизайн и компактный размер по разумной цене – безусловные преимущества мебели BRABIX «SMART»!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...