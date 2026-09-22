Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720005
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951
Функциональная, лёгкая в сборке, надежная – всё это про «умную" мебель серии "SMART» BRABIX. Актуальный дизайн в стиле лофт отлично впишется в интерьер дома и офиса.
Конструкция полки позволяет менять расстояние между боковинами (3 варианта).
В комплект входит фурнитура для крепления к стене фиксации полок. Также возможно расположение на столе.
Боковины изготовлены из профильной стальной трубы 20х10 мм, покрытые порошковой полимерной краской, цвет – черный муар. Полки – ЛДСП, цвет – ясень шимо светлый.
Подходит к столам серии BRABIX SMART CD.
Поставляется в разобранном виде в компактной картонной упаковке.
Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный дизайн и компактный размер по разумной цене – безусловные преимущества мебели BRABIX «SMART»!
Функциональная, лёгкая в сборке, надежная – всё это про «умную" мебель серии "SMART» BRABIX. Актуальный дизайн в стиле лофт отлично впишется в интерьер дома и офиса.
Конструкция полки позволяет менять расстояние между боковинами (3 варианта).
В комплект входит фурнитура для крепления к стене фиксации полок. Также возможно расположение на столе.
Боковины изготовлены из профильной стальной трубы 20х10 мм, покрытые порошковой полимерной краской, цвет – черный муар. Полки – ЛДСП, цвет – ясень шимо светлый.
Подходит к столам серии BRABIX SMART CD.
Поставляется в разобранном виде в компактной картонной упаковке.
Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный дизайн и компактный размер по разумной цене – безусловные преимущества мебели BRABIX «SMART»!
Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка BRABIX SMART WS-002 (ш580*г290*в300 мм), ЛОФТ, 2 полки, металл/ЛДСП ясень шимо светлый, 641951