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Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 купить с доставкой в Москве
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Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037

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Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 1
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 2
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 3
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 4
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 5
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 6
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 7
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 8
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 9
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 1
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 2
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 3
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 4
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 5
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 6
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 7
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 8
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 9
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719971
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Высота, см
160
Ширина, см
70
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х7х4
Вес, г.
945

Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037

Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 70х160 см. Ширина ламелей – 25 мм.Выбирая жалюзи BRABIX, Вы инвестируете в собственный комфорт. Покупайте товары BRABIX в нашем интернет-магазине! Тип: горизонтальные жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 70 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606037. Штрихкод - 4606224242590

Отзывы о товаре Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Высота, см
160
Ширина, см
70
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 70х160 см. Ширина ламелей – 25 мм.Выбирая жалюзи BRABIX, Вы инвестируете в собственный комфорт. Покупайте товары BRABIX в нашем интернет-магазине! Тип: горизонтальные жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 70 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606037. Штрихкод - 4606224242590
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