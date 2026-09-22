Жалюзи горизонтальные BRABIX 65*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет бежевый A-014, 608638
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 65*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет бежевый A-014, 608638
Горизонтальные жалюзи BRABIX – это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из легкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить – алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Левой поворотной ручкой осуществляется управление световым потоком. Длина ручки – 60 см.
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