Жалюзи горизонтальные BRABIX 50*155 см, ПЛАСТИК, под дерево, бежевый P-037, 608618
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 50*155 см, ПЛАСТИК, под дерево, бежевый P-037, 608618
Горизонтальные жалюзи BRABIX - это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из высококачественного, стойкого к выцветанию пластика (ПВХ). Материал не склонен к деформациям и не чувствителен к воздействию влаги – такие жалюзи можно использовать в ванной комнате или на кухне. Простой и надежный механизм регулировки позволит легко управлять световым потоком в помещении. Жалюзи из ПВХ не требуют сложного ухода - достаточно протирать влажной салфеткой или губкой, либо использовать неагрессивные чистящие средства. Выполнены в бежевом цвете, под дерево.
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