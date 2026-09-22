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Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 купить с доставкой в Москве
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Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041

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Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 1
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 2
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 3
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 4
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 5
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 6
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 7
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 8
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 9
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 10
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 11
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 12
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 13
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 14
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 15
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 16
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 17
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 18
Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 1
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 2
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 3
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 4
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 5
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 6
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 7
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 8
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 9
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 10
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 11
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 12
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 13
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 14
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 15
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 16
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 17
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 18
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719932
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Высота, см
160
Ширина, см
100
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.07х0.04
Вес, кг.
1.3

Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041

Горизонтальные жалюзи BRABIX - это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 100х160 см. Ширина ламелей – 25 мм. Тип: горизонтальные жалюзи. Серия: Жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 100 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606041. Штрихкод - 4606224242637

Отзывы о товаре Жалюзи горизонтальные BRABIX 100*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606041




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Высота, см
160
Ширина, см
100
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
Страна производитель
Китай
Описание
Горизонтальные жалюзи BRABIX - это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 100х160 см. Ширина ламелей – 25 мм. Тип: горизонтальные жалюзи. Серия: Жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 100 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606041. Штрихкод - 4606224242637
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