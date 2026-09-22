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Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 купить с доставкой в Москве
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Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744

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Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 1
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 2
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 3
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 4
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 5
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 6
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 7
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 8
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 1
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 2
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 3
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 4
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 5
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 6
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 7
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 8
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719921
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х12
Вес, кг.
9.41

Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744

Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-274" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса, кафе, дома. Надежное мраморное основание позволит избежать случайного опрокидывания. Конструкция выполнена в виде металлической стойки высотой 1,78 м. Диаметр трубы - 50 мм, толщина металла - 0,8 мм. Покрытие - ПВХ плёнка с текстурой. Вверху расположены 5 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание диаметром 360 мм обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.

Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-274" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса, кафе, дома. Надежное мраморное основание позволит избежать случайного опрокидывания. Конструкция выполнена в виде металлической стойки высотой 1,78 м. Диаметр трубы - 50 мм, толщина металла - 0,8 мм. Покрытие - ПВХ плёнка с текстурой. Вверху расположены 5 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание диаметром 360 мм обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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