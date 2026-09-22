Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х12
Вес, кг.
9.41
Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-274" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса, кафе, дома. Надежное мраморное основание позволит избежать случайного опрокидывания. Конструкция выполнена в виде металлической стойки высотой 1,78 м. Диаметр трубы - 50 мм, толщина металла - 0,8 мм. Покрытие - ПВХ плёнка с текстурой. Вверху расположены 5 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание диаметром 360 мм обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
коричневый, хром
Страна производитель
Китай
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-274" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса, кафе, дома. Надежное мраморное основание позволит избежать случайного опрокидывания. Конструкция выполнена в виде металлической стойки высотой 1,78 м. Диаметр трубы - 50 мм, толщина металла - 0,8 мм. Покрытие - ПВХ плёнка с текстурой. Вверху расположены 5 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание диаметром 360 мм обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.
Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-274, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 5крючков+4доп, венге, 601744