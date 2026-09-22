The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка
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Описание товара The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка
Conspiracy of One — шестой студийный альбом американской панк-рок группы The Offspring, выпущенный 14 ноября 2000 года лейблом Columbia Records. Первоначально планировалось распространять альбом через Интернет, однако звукозаписывающая компания отказалась от такого варианта. «Conspiracy of One» стал последним альбомом, записанным группой с участием барабанщика Рона Уэлти, покинувшего группу в 2003 году. Conspiracy of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы «Original Prankster», «Want You Bad» и «Million Miles Away». Альбом получил статус «платиного» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска.
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Теги товара: Панк-рок
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Теги товара: Панк-рок
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