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The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка

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The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 1
The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 2
The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Версия издания
цветной винил, специальное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 1
  • The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 2
  • The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719880
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072726109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Intro, Come Out Swinging, Original Prankster, Want You Bad, Million Miles Away, Dammit, I Changed Again, Living In Chaos, Special Delivery, One Fine Day, All Along, Denial, Revisited, Vultures, Conspiracy Of One, Huck It
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка

Conspiracy of One — шестой студийный альбом американской панк-рок группы The Offspring, выпущенный 14 ноября 2000 года лейблом Columbia Records. Первоначально планировалось распространять альбом через Интернет, однако звукозаписывающая компания отказалась от такого варианта. «Conspiracy of One» стал последним альбомом, записанным группой с участием барабанщика Рона Уэлти, покинувшего группу в 2003 году. Conspiracy of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы «Original Prankster», «Want You Bad» и «Million Miles Away». Альбом получил статус «платиного» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре The Offspring - Conspiracy Of One (25th Anniversary) (Opaque Silver) (0888072726109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072726109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Intro, Come Out Swinging, Original Prankster, Want You Bad, Million Miles Away, Dammit, I Changed Again, Living In Chaos, Special Delivery, One Fine Day, All Along, Denial, Revisited, Vultures, Conspiracy Of One, Huck It
Развернуть
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Conspiracy of One — шестой студийный альбом американской панк-рок группы The Offspring, выпущенный 14 ноября 2000 года лейблом Columbia Records. Первоначально планировалось распространять альбом через Интернет, однако звукозаписывающая компания отказалась от такого варианта. «Conspiracy of One» стал последним альбомом, записанным группой с участием барабанщика Рона Уэлти, покинувшего группу в 2003 году. Conspiracy of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы «Original Prankster», «Want You Bad» и «Million Miles Away». Альбом получил статус «платиного» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска.


Теги товара: Панк-рок
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