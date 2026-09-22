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Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС купить с доставкой в Москве
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Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС

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Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 4
Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 5
Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 1
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 2
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 3
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 4
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 5
  • Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719867
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС

Для кого и под какие задачи

HP EliteBook 630 G10 - представитель бизнес-линейки, ориентированный на офисных специалистов, руководителей и профессионалов, которым важны компактность, надежность и достаточная производительность для работы с документами и бизнес-приложениями. Компактный 13.3-дюймовый форм-фактор делает его отличным выбором для частых командировок и работы вне офиса, а сбалансированная конфигурация обеспечивает комфортную многозадачность в типичных офисных сценариях.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1335U 13-го поколения с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и встроенной графикой Intel Iris Xe. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, работой в браузере с множеством вкладок, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Процессор обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью, что важно для мобильного использования.

Экран и комфорт работы

13.3-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря стабильным углам обзора и достаточной яркости для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, что особенно важно при длительной работе в офисе или коворкинге.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы с офисными приложениями и браузером. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов и личных файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный металлический корпус отличается высоким качеством сборки и соответствует бизнес-стандартам надежности HP. Эффективная система охлаждения обеспечивает тихую работу в офисных задачах, а продуманная конструкция способствует длительной автономной работе. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным спутником для ежедневных поездок и командировок.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, EliteBook 630 G10 оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с технологией HP Auto Frame и встроенные микрофоны оптимизированы для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем оперативной памяти в 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с множеством приложений одновременно. Модель оптимально подойдет корпоративным пользователям и бизнес-профессионалам, ценящим надежность, мобильность и достаточную производительность для повседневных задач, но тем, кто работает с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с большим объемом RAM.

Отзывы о товаре Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP EliteBook 630 G10 - представитель бизнес-линейки, ориентированный на офисных специалистов, руководителей и профессионалов, которым важны компактность, надежность и достаточная производительность для работы с документами и бизнес-приложениями. Компактный 13.3-дюймовый форм-фактор делает его отличным выбором для частых командировок и работы вне офиса, а сбалансированная конфигурация обеспечивает комфортную многозадачность в типичных офисных сценариях.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1335U 13-го поколения с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и встроенной графикой Intel Iris Xe. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, работой в браузере с множеством вкладок, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Процессор обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью, что важно для мобильного использования.

Экран и комфорт работы

13.3-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря стабильным углам обзора и достаточной яркости для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, что особенно важно при длительной работе в офисе или коворкинге.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы с офисными приложениями и браузером. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов и личных файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный металлический корпус отличается высоким качеством сборки и соответствует бизнес-стандартам надежности HP. Эффективная система охлаждения обеспечивает тихую работу в офисных задачах, а продуманная конструкция способствует длительной автономной работе. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным спутником для ежедневных поездок и командировок.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, EliteBook 630 G10 оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с технологией HP Auto Frame и встроенные микрофоны оптимизированы для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем оперативной памяти в 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с множеством приложений одновременно. Модель оптимально подойдет корпоративным пользователям и бизнес-профессионалам, ценящим надежность, мобильность и достаточную производительность для повседневных задач, но тем, кто работает с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с большим объемом RAM.

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Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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