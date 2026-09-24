Описание товара Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка

Никто не поможет вам построить что-то прекрасное так, как те, кто знает вас лучше всего. Алан Спархок хорошо это знает. За годы работы в Low он создал десятилетия волнующей музыки со своей женой и творческим партнером на всю жизнь Мими Паркер. В последние годы он выступал в Миннесоте со своим сыном Сайрусом в DERECHO Rhythm Section фанк-группе, в которой также часто поет его дочь Холлис. С такой динамикой приходит незаменимый натурализм. Те, кто вас знают, понимают вас. Они любят вас. Они хотят помочь вам воплотить в жизнь ваши самые большие страсти. Поэтому было логично, что Спархок обратился к коллегам-музыкантам из Дулута Trampled by Turtles, чтобы реализовать свой последний альбом. Будучи друзьями и подопечными Low, взятыми под крыло Спархока и Паркера с самых первых дней их существования в качестве барной группы, Trampled by Turtles выступали со Спархоком бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Связи с Дулутом уходят корнями в глубину веков: «Здесь царит особая атмосфера, связанная с синдромом аутсайдера, который исходит из маленького городка», — размышляет Спархок. «Отчасти это связано с той странной рутиной и расслабленностью, которые возникают, когда находишься во власти матери-природы. Это смиряет тебя». Между двумя художниками существует своего рода нерушимая связь. После смерти Паркера в 2022 году Trampled by Turtles пригласили Спархока присоединиться к ним в туре, чтобы дать ему пространство, чтобы быть в окружении друзей. Иногда он присоединялся к ним на сцене. Излияние любви было ощутимым каждый раз, когда они играли вместе, всплеск тепла. Когда совместная игра настолько сильна, зачем останавливаться на достигнутом? Зимой 2024 года Спархок и Trampled by Turtles создали With Trampled by Turtles пластинку, точно соответствующую ее названию: Collective. Communal. Fraternal. Empathetic. Сосуд для утешения, напоминание о гармонии, которая может существовать в окружении самых близких тебе людей. Там, где White Roses, My God последний альбом Спархока, окунулся с головой в электронику и радикальную вокальную модуляцию, With Trampled by Turtles склоняется к фолку и блюграссовым стилям своей аккомпанирующей группы, голос Спархока теперь совершенно неприкрашен. Trampled by Turtles — это гораздо больше, чем просто Алан Спархок и Trampled by Turtles. Это утверждение всех людей, которые сыграли важную роль в жизни и музыке Спархока, и возможность вынести на свет каждый из их даров. Это продюсер Нат Харви который сотрудничает и выступает с ним в течение многих лет. Это дочь Спархока Холлис, которая поет дуэтом со своим отцом в песне « Not Broken ». И это также Мими Паркер: « Too High», «Princess Road Surgery » и « Not Broken » — все это треки, над которыми она и Спархок работали последние несколько лет. Эти песни наконец нашли оправу, которая волнующе напоминает о них, подкрепленную полным ансамблем, заставляющим каждую ноту петь. Их присутствие — это своего рода вечная связь с Паркером, способ, которым ее музыкальная грация будет продолжать процветать.