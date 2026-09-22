The Last Dinner Party - From The Pyre (coloured) (0602478597664) виниловая пластинка
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Описание товара The Last Dinner Party - From The Pyre (coloured) (0602478597664) виниловая пластинка
"From The Pyre" - долгожданный второй студийный альбом, пожалуй, самой популярной группы-новичка из Великобритании - The Last Dinner Party. Лондонская группа из пяти человек отправилась в студию в конце 2024 года с продюсером Маркусом Дравсом (Wolf Alice, Florence & The Machine, Bjork), обладателем премии "Грэмми", чтобы записать продолжение своего нашумевшего дебютного альбома "Prelude to Ecstasy", вышедшего в 2023 году. На "From The Pyre" вы можете услышать, как группа веселится и не чувствует давления, несмотря на невероятный успех их дебютного альбома. Это также звук молодого коллектива, который развивал свое авторское мастерство и превратился в сплоченную команду благодаря длительным гастролям. Группа говорит об альбоме: "Этот альбом - коллекция историй, и концепция альбома как мифа связывает их воедино. "Костер" - это аллегорическое место, где зарождаются эти истории, место насилия и разрушения, но также и возрождения, страсти и света" Дважды удостоенные премии BRIT и дававшие концерты по всему миру, The Last Dinner Party появились на музыкальной сцене и добились глобального успеха, став одним из самых ярких дебютов новой британской группы за последние десятилетия. Теперь, с анонсом альбома "From The Pyre", есть все основания полагать, что эта беспрецедентная история успеха будет продолжаться.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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