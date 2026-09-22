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LP — эксклюзивный инди-релиз ограниченного тиража на белом виниле. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.

LP — эксклюзивный инди-релиз ограниченного тиража на белом виниле. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.

Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.